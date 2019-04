Olympiastadion in Peking wird umgebaut

Offenbar ist das "Vogelnest", wie das Stadion aufgrund seiner Architektur genannt wird, seit Anfang April bis auf weiteres für Touristen gesperrt. Dies berichtet der "kicker" und beruft sich dabei auf eine offizielle Stellungnahme der Stadionleitung. Grund seien demnach Umbauarbeiten und Vorbereitungen für anstehende Veranstaltungen. Für die Wochenenden vor und nach dem Termin des Freundschaftsspiels sind außerdem Partien in der Chinese Super League (CSL) im Olympiastadion angesetzt – der Rasen würde bei drei Partien innerhalb einer Woche also stark in Mitleidenschaft gezogen.