Karriereende noch nicht in Sicht

Die Heim-WM im übernächsten Winter wird sicher ein Karriere-Höhepunkt. Was denken Sie denn, wenn Sie wie neulich die Grusel-WM der Leichtathleten in Katar sehen, oder mit Ihren Erfahrungen der stimmungslosen Winterspielen in Pyeongchang 2018?

Für mich als Sportler ist das sehr traurig und schwer zu verstehen, warum Großereignisse an solchen Orten ausgetragen werden müssen. Auch mit Blick auf die Nachhaltigkeit und die Umwelt. Aber es geht eben nur ums Geld, wir Athleten kommen da an allerletzter Stelle. Es ist nur sehr schwer, etwas dagegen zu tun. Ich kann als Leistungssportler ja nicht sagen, ich fahre da nicht hin, weil mir Olympische Spiele an dem und dem Standort nicht passen. Wenigstens sind unsere Weltmeisterschaften immer an den richtigen Orten. Zuletzt Seefeld, Oslo, Falun, Lahti, jetzt dann Oberstdorf, da gehört der Sport auch hin. Und Mailand und Cortina als Ausrichter von Olympia 2026 ist ja auch der Schritt in die richtige Richtung.

Sind Sie dann noch dabei? Denken Sie manchmal schon ans Karriereende?

Ich mag mich da nicht festlegen, lasse das auf mich zukommen und hoffe, den richtigen Moment zu erwischen. So lang es mir noch Spaß macht und ich mithalten kann, bin ich dabei, und irgendwann wird sicher der Tag kommen, an dem ich sage: War eine coole Zeit, aber es reicht jetzt auch. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, vielleicht lässt sich das später auch mit dem Sport verbinden, ich sehe das entspannt. Im Moment schreibe ich gerade an meiner Bachelor-Arbeit.

Wann ist Abgabe?

Ende März. Langweilig wird’s mir im nächsten Winter sicher nicht.