26-Jähriger randaliert in Studentenwohnheim

Aber auch noch weitere pikante Details gab die Polizei am Mittwoch zu dem Randalierer bekannt. Demnach war der 26-jährige Student aus München in dem Wohnheim am Dienstag nackt durch den Hausgang im zweiten Stock spaziert. Er soll zudem gewaltsam in zwei fremde Wohnungen eingedrungen sein und das Mobiliar beschädigt haben. "Zudem schlug er wahllos auf mehrere Personen ein", teilen die Beamten mit.