Olympia-Attentat: "Diese innere Freude war natürlich weg"

Dieser legendäre 3. September ging als Goldener Sonntag in die deutsche Leichtathletik-Geschichte ein. In der Nacht zum Dienstag legte sich dann ein dunkler Schatten über die bis dahin so heiteren Spiele. Arabische Terroristen drangen in das Quartier der israelischen Mannschaft ein, am Ende waren elf Geiseln, fünf Geiselnehmer und ein Polizist tot. Wie haben Sie das Olympia-Attentat erlebt?

Ich war direkt nach dem Gewinn der Goldmedaille viel unterwegs auf Terminen und Feierlichkeiten und hatte an diesem Tag bei meinen Schwiegereltern in München übernachtet. Als ich am Morgen von dem Anschlag erfahren habe, bin ich zurück ins Olympische Dorf gefahren, wo ich dann sofort unter Polizeischutz gestellt wurde, denn man nahm an, dass die Olympia-Sieger auch in Gefahr sein könnten.