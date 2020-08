Die ersten großen Namen ließen sich nicht lange bitten: Larry Bird und Charles Barkley sagten zu. Auch Magic Johnson wollte mit dabei sein: "Ich habe sonst alles gewonnen, warum also nicht auch die Goldmedaille", sagte Johnson damals. Auch eine HIV-Diagnose, die bald darauf bekannt wurde, konnte ihn nicht abhalten. Nur einer war nicht gleich begeistert: Michael Jordan, der Superstar der Chicago Bulls, der schon 1984 in Los Angeles Olympisches Gold gewonnen hatte. Erst eine Europa-Reise änderte seine Meinung: "Ich habe das Interesse am Basketball dort drüben am eigenen Leib erfahren. Das hat mich zum Umdenken gebracht."