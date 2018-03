Und bald zählen neben Helene Fischer und Phil Collins auch sieben Münchner Silber-Helden und ihr Trainer dazu, die bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang so sensationell den zweiten Platz erkämpft haben: Die Eishackler Danny aus den Birken, Yannic Seidenberg, Daryl Boyle, Brooks Macek, Patrick Hager, Dominik Kahun und Frank Mauer vom EHC Red Bull München sowie Bundestrainer Marco Sturm pressten am Freitag ihre Hand in den weichen Zement.