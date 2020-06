Oliver Pocher und Vater Gerd "Pocher und Papa auf Reisen": Religion wird zum Streitpunkt

Neben Travestiekünstlern auf der Bühne

Am zweiten Tag geht es für die beiden in eine Varieté- und Travestieshow, die sie nicht nur aus dem Publikum verfolgen, sondern auch auf die Bühne treten: "Ein, zwei Nummern" solle durch das Duo "aufgepeppt" werden, erklärt Oliver Pocher. Er glaubt fest an das Unterhaltungstalent seines Vaters - und er selbst kann von seinen "Let's Dance"-Erfahrungen profitieren. Zwei Künstlerinnen der Show bringen ihnen die Tanzschritte der Bühnennummer bei, für die Darbietung schlüpfen die Männer dann noch in glitzernde Kostüme und lassen sich aufwändig schminken. Nach den beiden Auftritten inklusive Kostümwechsel ist Oliver Pocher mehr als stolz auf seinen Vater, den er zuvor nie kostümiert gesehen und der den Spaß ohne Widerworte mitgemacht habe. Erst am Ende wartet auf Gerd Pocher jedoch die Überraschung, dass er mit Travestiekünstlern auf der Bühne stand. "Das hat er bis heute nicht verarbeitet", sagt sein Sohn rückblickend.

Massage mit Feuer führt zu Harmonie

Nächster Stopp: Chiang Mai. In einem buddhistischen Kloster will Oliver Pocher seinem Vater den Buddhismus näherbringen. Doch Gerd Pocher hat als Zeuge Jehova eine feste Überzeugung: Er werde kein Gotteshaus besuchen. Nach kurzer Diskussion macht sich nur Oliver Pocher auf den Weg in das Kloster, sein Vater tritt den Rückweg ins Hotel an und startet ein Alternativprogramm, was seinem Sohn schwerfällt, nachzuvollziehen - der vierte Tag, der erste Krach. Die beiden übernachten getrennt voneinander und Oliver Pocher meditiert und sammelt Essensspenden mit den Mönchen.

Als Oliver Pocher vier Jahre alt war, kamen seine Eltern mit der Religion erstmals in Berührung. In seiner Kindheit musste der Comedian laut eigenen Aussagen zu den Treffen und Kongressen der Gemeinschaft mit, musste sogar von Haus zu Haus gehen und die "Wachtturm"-Zeitschrift in der Fußgängerzone verteilen. Mit 18 Jahren wendete sich Oliver Pocher von der Gemeinschaft ab. "Wir werden da nicht mehr auf einen Nenner kommen", weiß der Comedian. Wieder harmonischer läuft es bei der Feuermassage ab. "Die Reise läuft besser als gedacht", resümiert Oliver Pocher ab der Hälfte des Urlaubs - trotz der Meinungsverschiedenheiten.

Ein weiteres Abenteuer für Vater Gerd, der zu seinen Marotten steht, wartet in einem Dorf im Hinterland: Eine Übernachtung komme für ihn nicht in Frage, betont er beim Begutachten der Toilette. "Ich habe es gerne sauber, ich möchte mir nichts holen", erklärt er. Deshalb bleibt es bei einem Essen mit den Dorfbewohnern. Auf Kho Pha Nghan warten noch eine Jetskifahrt, Ziplining, eine Moonlight-Party, bei der die beiden als DJs auflegen, eine Yoga-Einheit und ein Thaibox-Training. Elf Tage Thailand gehen zu Ende und die positiven Momente überwiegen. "Für 70 ist er erstaunlich fit und wir sind uns wirklich näher gekommen", sagt Oliver Pocher, sein Vater schätzt seine Zuvorkommenheit während der Reise - die hoffentlich auch auf dem nächsten Trip andauert - die Vereinigten Staaten von Amerika warten.