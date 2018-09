Tickets unter: www.daswiesnzelt.de

Jetzt 10% Rabatt mit dem Rabattcode der AZ sichern – #AZWIESN#Z789

"Alles soll anders werden", so Ludwig Reinbold, "jünger, spannender, cooler und der "Place to be" zur Wiesn – ob im Festsaal oder beim Clubbing. Das "Wiesnzelt" soll zu einem Juwel werden".