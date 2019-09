Der allererste Wiesn-Samstag begann für Monica Ivancan, Viktoria Lauterbach, Luna Schweiger & Co. schon früh am Morgen. Um 10 Uhr stöckelten die Ladys zum Frühstück bei Tiffany in die Residenzstraße. Die Laune war bestens, die Stimmung schon ausgelassen. "Frauen müssen viel Bier trinken, wenn sie Busen haben wollen", scherzt Ivancan im AZ-Interview. Und gibt zu: "Darum trink ich heute mal ne Maß mehr."