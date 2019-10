Jonas Kaufmann: Kein Statement zu den Vorwürfen gegen Domingo

Derzeit ist Opernstar Plácido Domingo mit Vorwürfen konfrontiert. Mehrere Sängerinnen hatten ihn - im Zuge der "MeToo"-Bewegung gegen sexistisches und sexuell übergriffiges Verhalten einflussreicher Männer - teils Jahrzehnte zurückliegender Übergriffe bezichtigt. Der 78-jährige Spanier wies die Anschuldigungen zurück. Dennoch trat er als Leiter der Oper in Los Angeles zurück und kündigte an, nicht mehr an der New Yorker Metropolitan Opera aufzutreten.