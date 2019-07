Ohne Tom Cruise Amazon sichert sich "Jack Reacher"-Serie

Die Bestseller von Lee Child über den ehemaligen US-Militärpolizisten Jack Reacher sollen sich bisher mehr als 100 Millionen Mal verkauft haben und wurden in 49 Sprachen übersetzt. Es gibt bereits zwei Filme, in denen Tom Cruise (57) in der Hauptrolle zu sehen war, in "Jack Reacher" von 2012 und in "Jack Reacher: Kein Weg zurück" (2016). Bei der TV-Serie wird Lee Child neben Showrunner Santora offenbar auch zu den Produzenten gehören.