Kurze Tramfahrt nur mit Maske

Auch die Münchner Verkehrsgesellschaft hatte Anfang der Woche in einem Aufruf noch einmal alle Fahrgäste an die Maskenpflicht erinnert. An heißen Tagen suchen viele Menschen in der Isar nach Abkühlung und lassen sich durch den Englischen Garten treiben. Da sie sich in der Regel an der Einstiegsstelle ausziehen, fahren sie später die kurze Strecke mit der Tram zurück oder müssen einen kleinen Fußmarsch hinnehmen.