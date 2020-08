Ohne Mulder und Scully? "Akte X: Albuquerque": Animiertes Comedy-Spin-off zum Mystery-Kult

Bei dem neuen Format, das demnach den Arbeitstitel "The X-Files: Albuquerque" trägt, soll es sich um eine animierte Comedy-Serie handeln. Ob es ein Wiedersehen mit Special Agent Fox Mulder (David Duchovny, 60) und Special Agent Dana Scully (Gillian Anderson, 52) geben wird, scheint fraglich. Beide sollen derzeit nicht an dem Projekt beteiligt sein. Die Arbeiten an dem Spin-off sollen jedoch bereits begonnen haben.