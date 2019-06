Ohne Jennifer Lawrence? "Die Tribute von Panem" bekommt ein Prequel

Lange wurde gemunkelt und gehofft, jetzt ist es endlich offiziell: Der Bücher- sowie Kinohit "Die Tribute von Panem" bekommt eine Vorgeschichte. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll Buch- sowie Drehbuchautorin Suzanne Collins (56) am Montag in einem Statement verkündet haben, dass ein Prequel der Trilogie längst in Arbeit sei. Und das Beste: In Bücherform erscheine die Geschichte bereits im kommenden Jahr - am 19. Mai 2020 um genau zu sein.