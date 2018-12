Ohne Hans-Jochen Wagner "Tatort: Damian": So wird der neue Schwarzwald-Krimi

Zwei Krimis in einem werden dem Zuschauer im neuesten Schwarzwald-Tatort "Damian" geboten. Eine völlig verbrannte Leiche und ein erschossener Tennislehrer samt ebenfalls getöteter junger Gespielin im Wald halten die Ermittler Franziska Tobler (Eva Löbau, 46) und Luka Weber (Carlo Ljubek, 42) auf Trab. Haben die beiden Fälle gar etwas miteinander zu tun? Zum dritten Mal geht das erst seit Ende 2017 aktive Schwarzwald-Team am Sonntagabend auf Täterfang und fleißigen "Tatort"-Fans fällt natürlich sofort etwas auf: Luka Weber alias Carlo Ljubek ist doch gar nicht der etatmäßige Ermittler an der Seite von Franziska Tobler...