Unterschleißheim - Der Mann war zunächst mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2339 von Haimhausen in Richtung B 13 unterwegs. Da er in Schlangenlinien über die Straße fuhr, geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte bereits dort mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Hierbei entstand nur ein Sachschaden.