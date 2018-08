Haar - Wie die Polizei berichtet, fuhr die 43-jährige Frau am Dienstagnachmittag in großen Schlangenlinien auf der A99 in Richtung Salzburg. Sie war mit etwa 80 Stundenkilometern unterwegs und benutzte mehrere Fahrspuren. Ein 56-jähriger Mann verständigte daraufhin die Polizei und nannte das Kennzeichen des Wagens. Zudem konnte er eine ungefähre Personenbeschreibung der Fahrerin durchgeben.