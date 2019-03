Audi A5 gegen Baum gefahren: Beifahrer schwer verletzt

Der Audi A5 kam von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum. Dabei wurde der Beifahrer in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr in einer 54 minütigen Rettungsaktion mit schwerem hydraulischem Gerät befreit werden. Bei dem Fahrer bestand laut Feuerwehr Verdacht auf Alkohol am Steuer, weshalb im Klinikum Traunstein eine Blutuntersuchung durchgeführt wurde.