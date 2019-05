Ohne Drehbuch Neues "Tatort"-Experiment: Sieben Top-Stars für einen Fall

Wie das Blatt zudem berichtet, sei der "Tatort" an nur zwei Tagen abgedreht worden. Es handle sich dabei um einen "Improvisations-Krimi" ohne Drehbuch. Der Schnitt soll mehrere Monate in Anspruch nehmen. Zur Starbesetzung zählen demnach Jörg Hartmann (49) und Anna Schudt (45) in ihren Rollen als Dortmunder Kommissare Faber und Bönisch. Neben ihnen werden die Schauspieler Nicholas Ofczarek (47), Elena Uhlig (43) und Friedrich Mücke (38), der bereits zweimal als Erfurter "Tatort"-Kommissar ermittelte, zu sehen sein.