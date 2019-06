Über die Aidlinger Höhe: Im Stillen gehen

Dauer: 2.15 Stunden

2.15 Stunden Höhenmeter: 200 m

200 m Länge: 7,5 km

7,5 km Anspruch: leicht

leicht Start: Pfarrkirche St. Georg in Aidling

Pfarrkirche St. Georg in Aidling Anreise: Mit der Bahn bis Murnau, von da mit dem Bus 9620 nach Aidling, Riegsee, circa 1,15 Stunden.

Von der Pfarrkirche laufen wir auf der Dorfstraße um den Kirchenhügel herum und folgen der Straße bis zu den letzten Häusern. Nun sind wir auf der Aidlinger Höhe unterwegs und treffen auf eine Verzweigung. Wir halten uns links und folgen dem Schild "Rundweg Höhlmühle". Am Waldrand verzweigt sich der Weg erneut, wir halten uns wiederum links. An einem erneuten Abzweig können wir einen Abstecher zur Lourdes-Grotte machen.

Zurück auf dem Hauptweg wandern wir in ursprünglicher Richtung weiter und ignorieren alle Abzweigungen. Wenn wir die Fahrstraße erreichen, wenden wir uns nach rechts und erreichen dann das Forsthaus Höhlmühle.

Hier können wir rasten und danach weiter der Straße und dann dem Abzweig nach Aidling folgen. Wir folgen dem Wegweiser Höhlmühle Rundweg zurück nach Aidling.

Zwischen Krün und Wallgau: Durch eine Klamm zu einer Alm

Dauer: 4.15 Stunden

4.15 Stunden Höhenmeter : 450 m

: 450 m Länge: 14 km

14 km Anspruch : schwer

: schwer Start: Isarbrücke in Krün

Isarbrücke in Krün Anreise: Mit der Bahn bis nach Mittenwald, mit dem Bus 9608 nach Krün, circa 2 Stunden

Start ist die Isarbrücke in Krün, wir wandern an der Krüner Seite isaraufwärts und bleiben auch an der Weggabelung in Flussnähe.

Am großen Wasserkraftwerk mit der Fischtreppe endet der Weg. Hier wenden wir uns nach rechts und weg von der Isar. Kurz darauf queren wir den Obernacher Kanal. Unser Weg trifft am Krüner Gewerbegebiet auf eine Straße. Dieser folgen wir nach links. Erst an den letzten Häusern schwenken wir wieder nach links und hinunter zur Isar.

Wir erreichen den Isarstausee und wandern an ihm vorbei, hinter ihm erreichen wir uns etwas links haltend wieder die Isar und überqueren sie auf einer Brücke. Wir folgen nun dem Isar-Erlebnisweg flussabwärts. Sobald wir den Abzweig zur Hüttlebachschlucht erreichen, er ist gut ausgeschildert, folgen wir diesem.

Nun wird es ein bisschen anstrengender. Es geht den Hüttlebach entlang, diesen queren wir wenig später auch. Am Ende der Klamm wird es steil, wir steigen über Treppen im Zickzack hinauf.

Fast ganz oben können wir die Quellbäche queren und auf einer Aussichtskanzel die Schlucht hinunterblicken. Wem die Anstrengung nicht zu viel ist, kann zum Schwarzkopf hinaufsteigen. Dieser ist kein klassischer Gipfel, aber eine Bank markiert die Stelle. Von hier aus kann man das Wettersteinmassiv bewundern.

Nun geht es wieder ein Stück weit nach unten, bis zum ersten Abzweig. Wir folgen hier rechts dem Bergpfad, der am Hang entlang führt. Stellenweise fällt der Weg links etwas steil ab. Wir folgen der Beschilderung zurück zum Isar-Natur-Erlebnisweg. Wer genug hat, folgt hier der Beschilderung nach Krün. Wer noch zur Auhütte will, folgt dem Isarweg flussabwärts, an der Gabelung beim Felsgraben halten wir uns links in Richtung Wallgau. Nach einer Einkehr in der Auhütte steigen wir zum Wanderweg hinunter, halten uns rechts und erreichen den Isarsteig bei Wallgau. Links am Finzbach entlang geht es zurück nach Krün.

Durch das Jenbachtal zur Wirtsalm: Wunderbarer Weg am Wasser

Dauer: 3.30 Stunden

3.30 Stunden Höhenmeter: 330 m

330 m Länge: 10 km

10 km Anspruch: mittel

mittel Start: Wanderparkplatz Unteres Jenbachtal, Bad Feilnbach

Wanderparkplatz Unteres Jenbachtal, Bad Feilnbach Anreise: Mit der Bahn nach Bad Aibling, von dort mit dem Bus 9580 nach Bad Feilnbach Ortsmitte, 1,5 Stunden. Von hier läuft man entlang des Jenbachs bis zum Startpunkt.

Vom Parkplatz in der Wendelsteinstraße aus folgen wir dem Jenbach flussaufwärts auf der Seite des Parkplatzes. Der Name des Wegs, "Jenbachparadies" verspricht nicht zu viel.

Es geht immer am Bach entlang. Der Weg geht nun deutlich bergan und wir erreichen das untere Ende der Jenbachklamm. Neben dem Fels beginnt ein schmaler Steig, der stellenweise über Stufen, Gitterroste und Holzbohlen aufwärts führt.

Wer sich hier unsicher fühlt, kann nach rechts zur kleinen Straße hinaufsteigen, um diesen Wegabschnitt zu umgehen. Er ist aber überschaubar und kurz. Neben dem Weg wird der Bach immer schmaler, immer wieder können wir Gumpen sehen.

An einem Wasserfall müssen wir nun steil nach rechts bergauf steigen, bis wir am Waldrand unweit des Parkplatzes Oberes Jenbachtal Almwiesen erreichen.

Wir folgen der Almstraße, wo sie sich teilt, gehen wird rechts. In einem Waldstück folgen wir rechts dem Pfad zur Wirtsalm. Fünf Minuten später haben wir die Wirtsalm erreicht. Nach einer Rast verlassen wir die Alm auf der Zufahrtsstraße. So kommen wir in einem Bogen zurück zur Almstraße, der wir links bald wieder auf bekanntem Weg zurückwandern. Am oberen Parkplatz kann man alternativ auch die kleine Auffahrtsstraße für den Rückweg nutzen.

Zum Vogelherd: Ein unvermuteter, vortrefflicher Aussichtshügel

Dauer: 2.30 Stunden

2.30 Stunden Höhenmeter: 200 m

200 m Länge: 8 Kilometer

8 Kilometer Anspruch: leicht

leicht Start: Bahnhof Miesbach

Bahnhof Miesbach Anreise: Mit der BOB nach Miesbach, circa 40 Minuten.

Wir wandern auf der Bahnhofstraße nach rechts. Dann links in die Fraunhoferstraße und dort geradeaus und bergan zum Stadtplatz. Wir folgen hier der Rosenheimer Straße über die Kreuzung hinweg, passieren ein Gewerbegebiet und biegen in die letzte Straße, die Schießstattstraße, links ein. Nach der Gaststätte Schießstätte beginnt ein Weg nach Bergham, der in eine Straße mündet, der wir rechts folgen und dann gleich nach links abbiegen. Am Ende eines Waldes weist ein Schild zum Vogelherd.

Oben wandern wir in der gleichen Richtung weiter. Auf einem Trampelpfad geht es zu einem Bauernhof. Hier folgen wir links einem Feldweg, der uns nach Bergham führt. Ab hier wie auf dem Hinweg.

Das Buch: 32 Touren in den Voralpen

Lisa und Wilfried Bahnmüller, Tochter und Vater, haben für das Buch "Einfach glücklich wandern: Bayerisches Voralpenland" 32 Touren zusammengestellt, bei denen es nicht darum geht, auf den Gipfel zu sprinten, sondern ihn genussvoll zu erwandern – oft mit Einkehrmöglichkeit. Denn Bewegung soll ja Spaß machen. Die Wohlfühltouren sind im Bruckmann-Verlag erschienen (15,99 Euro, 192 Seiten).