Noch ein Bewohner? Mieterin ficht Sonderkündigung an

Ina Feindt will so leicht nicht aufgeben. Sie fühlt sich wohl in Harlaching, ist dem Viertel schon lange verbunden, ihre Freunde leben hier. Die 75-Jährige hat in diesen Tagen schon für Ostern dekoriert, die helle Wohnung in der Langobardenstraße sollte ihre Letzte werden. Daher ficht sie die Sonderkündigung an. Nach ihrer Schilderung gibt es eine weitere Wohnung im Haus, in der ein Mann mit Hund lebe – und die beim Sozialreferat als Büroräumlichkeit angemeldet ist.