Offizielles Treffen in Sydney Herzogin Meghan versteckt ihr Babybäuchlein nicht mehr

Am Montag hatte der Palast bekannt gegeben, dass das Ehepaar "im Frühjahr 2017" ein Kind erwartet. Harry und Meghan hatten sich im November 2017 verlobt. Am 19. Mai 2018 feierten die beiden ihre Hochzeit in der St.-Georgs-Kapelle auf dem Gelände von Schloss Windsor. Aktuell befinden sie sich auf ihrer ersten offiziellen Reise in Down Under.