Offizielles Statement Walmart entschuldigt sich für geschmacklosen Tweet über Paul Walker

Genau dieselbe Zeile war auch schon in der satirischen Serie "Workaholics" zu hören gewesen. Dort wollte Adam DeVine (36, "Modern Family") eine Frau damit beeindrucken, dass er den Spruch im Kino bei "The Fast and the Furious" gerufen hatte. Paul Walker war lange Teil der Action-Filmreihe gewesen, in der es vor allem um schnelle Autos geht. 2013 war Walker mit 40 Jahren bei einem schweren Autounfall gestorben.