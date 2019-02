Offizielles Statement von Chanel Virginie Viard wird die Nachfolgerin von Karl Lagerfeld

Der Tod von Designer Karl Lagerfeld (1933-2019) hat neben tiefer Trauer auch eine Frage aufgeworfen: Wer wird in Zukunft die Kollektionen von Chanel verantworten? Seit 1983 hat der gebürtige Hamburger das französische Modehaus geprägt. Chanel hat Lagerfelds Nachfolge bereits geregelt und in einem offiziellen Statement bekanntgegeben, dass Virginie Viard in seine Fußstapfen treten wird.