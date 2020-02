Offizielle Todesursache steht fest Kobe Bryant: Leiche wurde von den Behörden freigegeben

Noch in dieser Woche soll außerdem ein erster Vorbericht zur Absturzursache veröffentlicht werden. Die Transportbehörde, die den Unfall derzeit untersucht, kündigte an, in Kürze die ersten Erkenntnisse zu verkünden. Es werde sich dabei aber lediglich um eine Aneinanderreihung von bisher feststehenden Fakten handeln, für eine echte Bewertung oder gar eine Festlegung sei es noch zu früh. Die Untersuchungen an der Absturzstelle wurden bereits am vergangenen Freitag beendet.