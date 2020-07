Offizielle Bestätigung steht noch aus Suche nach Naya Rivera: Leichnam aus See geborgen

Das US-Promi-Portal "TMZ" soll derweil aus Polizeikreisen bereits erfahren haben, dass es sich bei dem gefundene Leichnam tatsächlich um den vermissten "Glee"-Star handelt. Die genauen Umstände des Verschwindens der Schauspielerin sind noch nicht geklärt. Rivera war am vergangenen Mittwoch (8. Juli) nach Angaben ihres vierjährigen Sohnes, der allein in einem gemieteten Boot auf dem See aufgefunden worden war, ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Der Junge blieb unverletzt.