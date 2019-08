Parkviertel Giesing - 950 Wohnungen und 1.200 Arbeitsplätze

"Das Verbinden war uns wichtig", sagt BA-Vorsitzende Dullinger-Oßwald. Gerade, weil das Neubaugebiet in den Bestand gesetzt worden sei. Und so habe der Spielplatz eine wichtige Funktion als Erweiterung des gegenüberliegenden Weißenseeparks bis hin zum St.-Qurin-Platz. Damit sich auch die Bewohner der angrenzenden Genossenschaften, die lange abgeschottet in ihren Quartieren lebten, mit den restlichen Giesingern mischen.

Schon vor Ende der Bauzeit war klar, dass der Agfa-Park trotz der "Sozialgerechten Bodennutzung" (SoBon), die 30 Prozent der Wohnungen für einkommensschwächere Bewohner festschreibt, relativ teuer werden würde. 800 Euro kalt für eine 58 Quadratmeter Wohnung klingt nach heutigen Maßstäben fast günstig. 2013 war das für eine Unterkunft in Ringnähe happig.

Die Befürchtungen, dass ganz Giesing immer teurer wird, hat sich bewahrheitet. Wer heute im Agfa-Park eine Wohnung mit ähnlicher Größe und Ausstattung mieten möchte, zahlt einschlägigen Immobilienseiten zufolge 1.150 Euro kalt. Die Preissteigerung ist natürlich nicht nur auf den Agfa-Park beschränkt. Die Mieten steigen in ganz München seit Jahren. Die Nähe zur Innenstadt und der Isar machen das Viertel besonders bei Besserverdienern mit Kindern attraktiv.

Agfa-Park: Viel Grün, aber keine Läden oder Cafés

Die Architektur mit dem Jenga-artigen Wohntürmchen ist untypisch für München. Das spitzwinklige Gebäude vom Architekten Taichi Mukai an der Spixstraße, in dem Sozialbürgerhaus und Rewe untergebracht sind, erhielt viel Lob. Schnell wurden aber Stimmen laut, das Viertel sei zu locker bebaut. An der Wiese scheiden sich noch immer die Geister. Alte Agfanesen vermissen eine Sporthalle, Neubewohner schätzen das unverbaute Grün.

Die viel gelobte Architektur und die schön bepflanzten Gärten können nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch an anderer Stelle nicht alles rosig ist. Vor allem kleine Läden und gemütliche Cafés zum Verweilen sind rar. Das Café am Ella-Lingens-Platz öffnet selten vor Mittag. Das indische Restaurant ist gut bewertet, doch orientalische Speisen sind nicht jedermanns Geschmack. Sonst gibt es nur noch einen einzigen Kiosk im Quartier.

Flanieren? Fehlanzeige. Bereits in der Planung waren Wohnen und Arbeiten strikt getrennt worden. In den Erdgeschossen sollte es keine Gewerbeflächen geben – auch um Nutzungskonflikte zu vermeiden. Die Ruhe unterm Fenster ist vielen wichtiger als eine pulsierende Umgebung.

"Ois Giasing" auch im Agfa-Park

Um den Platz an der Werner-Schlierf-Straße dennoch bekannter zu machen, bindet der BA ihn konsequent in Stadtteilfeste ein. Bei "Ois Giasing" am 7. September soll es dort wieder ein Programm für Familien geben. Dann kommt zwar nicht der Fuchs, aber vielleicht der Hundling im Agfa-Park vorbei.

