Auch in den nächsten Jahren soll es weitergehen

"Die Zuschauer sind des Tanzes noch lange nicht müde und wir sind glücklich, das Erfolgsformat auch in den nächsten Jahren zeigen zu können und freuen uns auf viele weitere einzigartige Live-Shows", fuhr Sturm fort. In diesem Jahr siegten Ex-Handballspieler Pascal Hens (39) und die Tänzerin Ekaterina Leonova (32) bei "Let's Dance". Das Finale am 14. Juni hatten 4,35 Millionen Zuschauer verfolgt.