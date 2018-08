Tatjana Gsell schwebt wieder auf Wolke 7. Die 47-Jährige hatte in der Liebe in der Vergangenheit nicht allzu viel Glück, doch jetzt scheint es wieder bergauf zu gehen. Wie die "Bild" berichtet, soll es sich bei dem neuen Mann an ihrer Seite um Bernd Trendelkamp handeln. Er ist 54 Jahre alt und Sport-Manager, unter anderem vom Schwergewichtsboxer und Weltmeister Manuel Charr.