Offenes Statement auf Instagram Helene Fischer: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben"

Jetzt meldet sich auch Helene Fischer (34) selbst via Instagram zu Wort und gibt in einem langen Statement ihre Gedanken zur Trennung von Florian Silbereisen preis. "Heute wende ich mich mit sehr persönlichen Zeilen an euch", startet Fischer ihren Post. Es sei ihr sehr wichtig, dies hier nieder zu schreiben. Außerdem bestätigte sie die bereits bestehenden Gerüchte: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben." Details dazu gab sie jedoch noch nicht bekannt.