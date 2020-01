Offenes Interview Selena Gomez: Wie sie in der Beziehung mit Justin Bieber gelitten hat

"Ich möchte definitiv nicht den Rest meines Lebens darüber sprechen, aber ich bin wirklich stolz darauf, dass ich mich jetzt stärker denn je fühle und einen Weg gefunden habe, da erhobenen Hauptes durchzugehen", so Gomez. Von diesem Kampf erzählt der Song "Lose You To Love Me": "Ich hatte das Gefühl, keinen respektvollen Abschluss zu bekommen und das hatte ich akzeptiert. Aber ein paar Dinge mussten noch gesagt werden." Es sei trotzdem kein hasserfüllter Song, sie würde niemals leugnen, dass die Beziehung auch etwas Schönes war. Der Song sage aber auch: "Es war sehr schwierig und ich bin froh, dass es vorbei ist."