Offenes Interview Fran Drescher spricht über ihre schlimmsten Zeiten

Von dem Missbrauch erzählte sie erst nur ihren Freunden, ihren Eltern konnte sie es selbst nicht sagen, das übernahm schließlich ihre Schwester. Ab diesem Zeitpunkt soll sich auch die Ehe mit Jacobson immer weiter verschlechtert haben - eine Abwärtsspirale von 14 Jahren, die schließlich in der Scheidung endete. Zwei Jahre später outete Jacobson sich als schwul. Heute nenne sie ihn liebevoll "meinen schwulen Ex-Mann" - damals allerdings fühlte sich das Ende der Beziehung an, als würde sie durch Feuer gehen. Im Nachhinein resümiert sie: "Ich habe niemals etwas für mich gemacht, was gegen den Willen von jemandem ging, der mir wichtig ist. Und das war Teil meines Problems. Ich saß praktisch in meinem eigenen Leben auf dem Rücksitz. Ich machte jeden anderen glücklich, nur mich nicht."