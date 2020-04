Offenes Gespräch mit Miley Cyrus US-Sängerin Selena Gomez leidet an einer bipolaren Störung

US-Sängerin Selena Gomez (27, "Rare") hat bereits in der Vergangenheit offen über ihre psychischen Probleme sowie ihre mentale Gesundheit gesprochen. In der Instagram-Talkshow "Bright Minded" ihrer ehemaligen Disney-Kollegin Miley Cyrus (27, "Malibu") hat sie am Freitag (3. April) eine neue Diagnose offenbart. "Ich habe erkannt, dass ich bipolar bin", sagte Gomez in dem Livestream.