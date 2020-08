"Offenes Geheimnis" im Free-TV Penélope Cruz und Javier Bardem: Traumpaar vor und hinter der Kamera

Sie sind in Spanien geboren, Schauspieler, Oscarpreisträger und sogar verheiratet: Penélope Cruz (46, "Vicky Cristina Barcelona") und Javier Bardem (51, "No Country for Old Men"). Die beiden zählen zu den großen Traumpaaren Hollywoods und schaffen es seit Jahren, ihr Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten - und das obwohl sie nicht nur abseits der Kamera, sondern auch davor harmonieren.