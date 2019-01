Offener Brief mit klarer Forderung Diane Kruger kämpft für ihr kleines Kind

"Wir verstehen zwar, dass einige Menschen gerne ein Bild von unserer Tochter sehen möchten, wir als Eltern wollen aber nichts weiter, als es ihr zu ermöglichen, mit Privatsphäre und in Sicherheit aufzuwachsen", so Kruger weiter. Zum Schluss schreibt die Deutsch-Amerikanerin, dass sie und Norman Reedus (50, "The Walking Dead"), der Vater ihrer Tochter, darum bitten würden, sie beim Erreichen dieses Ziel zu unterstützen. So sollten diese Bilder nicht erneut veröffentlicht werden und wer sie bereits gepostet habe, solle sie bitte wieder herunternehmen.