Offener Brief J.K. Rowling verteidigt ihre umstrittenen Tweets über Transsexuelle

Autorin J.K. Rowling (54, "Harry Potter") hat in einem offenen Brief, der auf ihrer Webseite veröffentlicht wurde, zu ihren umstrittenen Aussagen zu transsexuellen Personen Stellung bezogen. In dem Aufsatz verteidigt sie unter anderem ihr Recht, sich durch die Meinungsfreiheit offen zu Themen wie Transsexualität äußern zu können, ohne angegriffen zu werden. Rowling erklärt, dass sie detaillierte Recherche zu Transgender-Themen betrieben habe, unter anderem auch für ihre Arbeit an einer Krimiserie. Sie habe seitdem Bedenken in Bezug auf die Gefährdung der Frauenrechte und junge Menschen, die durch radikalen Transaktivismus negativ beeinflusst werden, der keine Geschlechterunterschiede mehr zulässt.