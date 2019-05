Offener Brief Jany Tempel: Kritik an der #MeToo-Bewegung

"Mutig habe ich damals meine zutiefst private und schmerzhafte Geschichte erzählt - und damit unzähligen Menschen aus der Seele gesprochen. Viele Betroffene meldeten sich und dankten mir. Viele Frauen schlossen sich mir an, hatten gleiche Erfahrungen mit Dieter Wedel gemacht", schreibt Tempel. Doch inzwischen spreche so gut wie niemand mehr darüber. Auch die Vorreiterinnen in den USA, wie etwa #MeToo-Gründerin Tarana Burke (45) und Schauspielerin Alyssa Milano (46), seien in Vergessenheit geraten. "Es wird nur über die Täter gesprochen", kritisiert sie.