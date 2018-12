Offener Brief auf Facebook Willi Herren: "Mache eine der härtesten Zeiten meines Lebens durch"

Nach dem Medienrummel um einen Streit mit seiner Frau im österreichischen St. Anton Anfang Dezember hatte Willi Herren (43) in einem RTL-Interview erklärt, er sei tablettenabhängig. Nun meldete sich der Sänger und Schauspieler via Facebook mit einem offenen Brief bei den Fans. "Entgegen der meisten von euch werde ich dieses Fest nicht daheim bei den Liebsten verbringen, sondern mich weiterhin in einer Klinik meinen Problemen stellen", schreibt er. Seit dem 10. Dezember sei er in der Einrichtung und "mache eine der härtesten Zeiten meines Lebens durch". Er befinde sich "in der Entgiftung und mache einen Benzodiazepin-Entzug", erklärt der 43-Jährige weiter.