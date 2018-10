Offene Worte über Co-Star Sarah Jessica Parker: "Das ist kein Zickenkrieg" mit Kim Cattrall

In all der Zeit hatte sich Parker nie geäußert oder ein böses Wort verloren. In einem Interview mit "Extra" sprach die 53-Jährige nun erstmals über den Streit, den sie nicht als solchen bezeichnet. "Wenn noch eine Person diese Sache als Zickenkrieg bezeichnet... ich befinde mich in keinem Streit", so Parkers Reaktion, als der Journalist sie auf die Unstimmigkeiten mit Cattrall anspricht. "Ich habe nie mit Kim gestritten. Ich muss Kim deswegen auch keine Geschenke schicken, weil ich nie etwas getan habe. Sie hat sich sehr gut dabei gefühlt, viele Dinge zu sagen - das ist das Wunderbare an einer Demokratie - aber ich habe keine Entschuldigung, da das kein Zickenkrieg ist", sagte sie weiter.