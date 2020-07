Offene Worte im Podcast Wieder eine Fehlgeburt! Jamie Olivers Frau will es weiter versuchen

Gastgeberin Zoe Hardman spricht Jools in dem Podcast auch darauf an, dass sich diese "vor ihrem 47. Geburtstag" im kommenden Jahr "ein sechstes Kind" wünsche. Jools bestätigt es mit den Worten: "Das stimmt [...] Ich will ja, aber ich muss auch darüber nachdenken, ob es eine gute Idee ist. Auch physisch, weil ich 45 bin, bald 46. Daher ist es ein bisschen riskant."