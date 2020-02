Offene Worte im Interview Ben Affleck bereut die Scheidung von Jennifer Garner

2018 war ein absolutes Hollywood-Traumpaar offiziell Geschichte: Die Beziehung der beiden Schauspiel-Stars Ben Affleck (47) und Jennifer Garner (47) endete in einer Scheidung, nachdem sich die beiden bereits im Jahr 2015 getrennt hatten. Seit 2004 waren sie ein Paar. Zwei Töchter und ein Sohn krönten ihre Liebe. In einem Interview mit der "New York Times" blickt Affleck nun zurück und erklärt: "Die Scheidung bereue ich am allermeisten in meinem Leben".