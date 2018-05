Offene Worte des Hollywood-Stars Ryan Reynolds: Pressetermine machen ihm Angst

Trotz seines makellosen Aussehens ist Ryan Reynolds (41, "Life") nicht perfekt. Der "Deadpool 2"-Star, der sowohl für seinen Humor als auch für sein Aussehen bekannt ist, gab in der "New York Times" zu, dass er mit der PR-Arbeit zu kämpfen habe. "Ich habe Angst, ich hatte immer Angst", erzählt Reynolds. Mit dem Erfolg der Sitcom "Two Guys, a Girl and a Pizza Place" seien seine frühen 20er zu seiner "Verwirrungsphase" geworden, so der Hollywood-Star.