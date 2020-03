Am Freitagabend wirbelte sie mit ihrem Tanzpartner Christian Polanc (41) zu dem Lied "You Don't Own Me" von Grace über das Parkett. "Ich kann mich mit dem Song gut identifizieren, denn dieser Song spiegelt auch ein wenig meine Geschichte wider", erklärt Müller dem Sender. "Du kriegst auf einmal Hass entgegen und weißt gar nicht, warum."