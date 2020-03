Mentrup führt in einem Brief an KVR und Lokalbaukommission (LBK) an, dass die Veranstaltungen einen "nichtgewerblichen Charakter auf Spendenbasis" haben, lediglich mit Mikro und Lautsprechern verstärkt werden und die Besucherzahlen zwischen 40 und 90 Personen liegen. "Das ist Kultur für alle, da kann sich jeder ausprobieren", sagt Lars Mentrup. Deshalb regt er an, ein Gespräch über die künftige Handhabung von Comedy-Veranstaltungen zu führen. "Kann man leise bis 22, 23 Uhr gehende unkommerzielle Spoken-Word-Performances anders behandeln als laute bis in die tiefe Nacht gehende, kommerzielle Partyabende?", fragt Mentrup in seinem Brief.