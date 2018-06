Offenbar nicht das erste Date Chris Pratt & Katherine Schwarzenegger: Ihre Mutter hat sie verkuppelt

Hollywood-Beau Chris Pratt (38, "Jurassic World") bandelt offenbar mit Katherine Schwarzenegger (28), der Tochter von Action-Star Arnold Schwarzenegger (70), an. Zum Vatertag, der in den USA am 17. Juni gefeiert wird, wurden die beiden bei einem romantischen Picknick an der Pazifikküste gesichtet. Als Kupplerin soll dabei die Mutter der 28-Jährigen, Maria Shriver (62), fungiert haben. Das berichtet jetzt das "People"-Magazin.