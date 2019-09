Offen wie nie Madeleine von Schweden: Ihr Leben als dreifache Mutter

Wie Prinzessin Madeleine verriet, durchlebte sie vor der Geburt ihres Sohnes ein paar aufregende Stunden. Denn sie war auf der Hochzeit ihres Bruders Carl Philip (40) hochschwanger und hatte deshalb große Angst, dass das Baby während der Zeremonie kommt. "Ich saß in der Kirche und dachte nur immerzu: 'Hoffentlich platzt die Fruchtblase nicht.' Was mache ich nur, wenn das Wasser herausläuft? Soll ich sitzen bleiben?", erinnerte sie sich im Interview zurück. Doch zum Glück ließ er sich noch einen Tag Zeit und erblickte am 15. Juni 2015 das Licht der Welt.