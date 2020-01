"Offen gegenüber den Fakten" Wird Gigi Hadid Geschworene bei Harvey Weinsteins Verhandlung?

Darum geht es beim Weinstein-Prozess

Im Herbst 2017 wurden erstmals Missbrauchsvorwürfe gegen Harvey Weinstein laut, ausschlaggebend waren die Investigativ-Recherchen des Journalisten Ronan Farrow (32), die in der "New York Times" und dem "New Yorker" veröffentlicht wurden und Weinsteins angebliches Verhalten beschrieben. Inzwischen haben rund 80 Frauen, darunter Schauspielerinnen wie Ashley Judd (51), Angelina Jolie (44), Gwyneth Paltrow (47) und Uma Thurman (49) den Ex-Produzent beschuldigt, ihnen gegenüber übergriffig geworden zu sein. Sollte Weinstein schuldig gesprochen werden, droht dem 67-Jährigen eine lebenslange Haftstrafe.