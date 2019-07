Urlaubs-Reisewelle rollt: Wieder viele Staus am Wochenende erwartet

Besonders auf den Fernstraßen rund um München, Nürnberg, Frankfurt, Hamburg und auf den Autobahnen in NRW wird es voll. Aber auch auf den Routen in Kroatien, Frankreich, Italien und der Schweiz brauchen die Fahrer teilweise viel Geduld. In Österreich kann es auf dem Weg in den Süden und zurück vor allem in Tirol zu mehr Verkehr auf den Autobahnen kommen, weil die Behörden vereinzelte Landstraßen für den Ausweichverkehr sperren. Lange Wartezeiten erwartet der ADAC auch bei den Einreisekontrollen an der Grenze nach Deutschland.