Otti Fischer ist selbst an Parkinson erkrankt und sitzt im Rollstuhl

Gerne würde Fischer öfter vor der Kamera agieren. Aber es müsste eben die Rolle eines im Rollstuhl sitzenden Parkinson-Kranken sein, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur in Anspielung auf seine eigene Erkrankung. Mit Galgenhumor fügte er an: "Ich weine nicht den Rollen nach, die ich nicht habe. Ich bin früher so ausgiebig bezahlt worden, dass ich mir die Krankheit erlauben kann."