ÖPNV-Ranking So schneiden die MVV-Preise im Deutschlandvergleich ab

Im Gesamt-Ranking landet München auf Platz 16 von 39 - die MVV Preise sind also günstiger als der Durchschnitt. In Bayern fährt man nur in Augsburg günstiger (Platz 13), Nürnberg landet weit hinten auf Platz 33. Insgesamt gesehen ist der öffentliche Nahverkehr in Rostock am günstigsten, am meisten zahlen Fahrgäste in Lübeck.